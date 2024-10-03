أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "شهيد وعدد من الجرحى في الغارة التي استهدفت بعلبك"، كما أكّد سقوط شهيدين وعدد من الجرحى في غارة على تمنين.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارتين إسرائيليتين على تمنين وبعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.