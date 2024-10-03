منظمة الصحة العالمية: 28 موظفا بالقطاع الصحي قتلوا في لبنان في الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن "28 موظفا بالقطاع الصحي قتلوا في لبنان في الساعات الأربع والعشرين الماضية".
وشدد جيبريسوس، على "ضرورة توقف العنف في المنطقة لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة"، محذرًا من أي "تصعيد إضافي للصراع، سيكون له عواقب كارثية على المنطقة".
وأكد أن "النظام الصحي في لبنان يكافح من أجل مواكبة التطورات في البلاد، وحصيلة القتلى آخذة في الارتفاع والمستشفيات مثقلة بالجرحى"، مشيرًا إلى أن "المنظمة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة اللبنانية لضمان حصول المستشفيات على الإمدادات".
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