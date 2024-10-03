زياد بارود: الموضوع لم يعد يقتصر على لبنان ونحن ذاهبون الى صراع اقليمي ولدينا شعور اننا تركنا لوحدنا

اشار الوزير السابق زياد بارود الى ان "الموضوع لم يعد يقتصر على لبنان ونحن ذاهبون الى صراع اقليمي واعرف تماما مصالح الدول ولدينا شعور اننا تركنا لوحدنا"، لافتا الى ان "الطريقة التي تتعاطى بها آلة القتل الاسرائيلية تتخطى المعقول ونحن بوضع صعب منذ 2019 واذا وقفت الحرب اليوم "أي لبنان منشوف؟"
وتابع :"تطبيق الـ 1701 لم يكن يوما كاملا في ظل الخروقات والانتهاكات وهل نحن نتحدث اليوم عن صيغة جديدة له؟ اي دور للجيش اللبناني واليونيفل؟ واليوم هي مرحلة الجيش اللبناني بامتياز".
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