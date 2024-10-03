نفى ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، في حديث لـ"النشرة"، "ما يتم التداول به عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن توجه أصحاب المحطات إلى الإقفال، إعتباراً من يوم الأحد المقبل، نظراً لإمتناع المصارف عن قبول الايداعات النقدية من المحطات لشراء المحروقات، مؤكداً أن البيان المتداول كلام فارغ ولا أساس له من الصحة".
تجدر الإشارة إلى أنه بعد المتابعة، للبيان المذكور على أساس أنه في لبنان، من قبل "النشرة"، تبين أن البيان الموزع صحيح، لكنه يعود إلى نقابة محطات المحروقات في الضفة الغربية في فلسطين.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقرا نفى عبر "النشرة" ما يتم التداول به عن توجه أصحاب المحطات إلى الإقفال إعتباراً من يوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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