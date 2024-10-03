الصليب الأحمر: اصابة احد عناصرنا بجروح طفيفة اثرغارة في منطقة الطيبة

افاد الصليب الأحمر اللبناني في بيان بانه "على إثر تداول معلومات ظهر اليوم عن تعرض احدى فرق الصليب الأحمر اللبناني للاستهداف في منطقة الطيبة ، فان الاصابات طفيفة ولا تدعو إلى القلق وقد أكملت مهمتها الانسانية ونقلت ٥ جرحى وشهيدا من الجيش اللبناني الى المستشفى.

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