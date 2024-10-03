مصادر النشرة: إستهداف الطوابق العليا من المبنى الذي يضم مكتب العلاقات الإعلامية بحزب الله

افادت مصادر "النشرة" بأن الغارة على منطقة معوض في الضاحية الجنوبية استهدفت الطوابق العليا من المبنى الذي يضم مكتب العلاقات الإعلامية بحزب الله.

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