شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يشكر الحكومة بعد إحالة قضية الدعم للمناقشة على طاولته والان مع تفاصيل الخبر

لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية، و وصول الدعم لمستحقيه، يولي الحوار الوطني اهتماماً كبيراً بقضية الدعم، التي أحالها له الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك إيمانا بدور الحوار الذي يستهدف ضمان المشاركة المجتمعية والسياسية والاقتصادية الواسعة في المناقشات؛ كون قضية الدعم قضيةً مجتمعية تهم أكثر من 70 مليون مصري.

ووجه الحوار الوطنى، الشكر للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تلك الثقة، مثمنا استمرار التعاون المثمر لما يخدم مصلحة المواطنين والوطن.

وأعلن الحوار الوطنى استقبال كافة الآراء والمقترحات من الخبراء والمختصين والأفراد، وجميع الجهات والكيانات السياسية والحزبية والمجتمعية حتى يوم 10 أكتوبر، لتضمين وجهات النظر المختلفة وثراء المناقشات أثناء الجلسات التي ستناقش قضايا الدعم.