مصرع 16 شخصا وفقدان آخرين جراء غرق قارب شمال نيجيريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وفقد عشرات آخرون، إثر غرق قارب في شمال وسط نيجيريا، كان مكتظا بنحو 300 راكب.

وذكرت السلطات المحلية اليوم، أن الركاب وغالبيتهم من النساء والأطفال، كانوا متوجهين إلى بلدة نائية عندما وقع الحادث أمس.

وأشارت إلى أن القارب كان في طريقه لعبور نهر النيجر عند منطقة غباجيبو بالقرب من موكوا .

نسخ الرابط تم نسخ الرابط