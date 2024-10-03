"النشرة": الطيران الاسرائيلي استهدف عدة مناطق جنوبية منذ صباح اليوم

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن الغارات الجوية التي شنّتها الطائرات الحربية والمسيرة الاسرائيلية بين الساعة 09:00 صباحاً والساعة 01:00 ظهراً، استهدفت بلدات مارون، مركبا، عيتا الشعب، جويا، الطيبة، كفرتبنيت".

واشار الى أن قصف مدفعي وفوسفوري اسرائيلي استهدف دير ميماس، ويارون وكفركلا وشبعا، وهورا ورامية وبيت ليف وعين ابل وعيتا الشعب".