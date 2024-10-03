الجيش الاسرائيلي زعم استهداف 3 قيادات في حماس قبل 3 أشهر

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) قضيا على 3 قيادات من حركة حماس وهم :روحي مشتهى رئيس سلطة الحكم الحمساوية في قطاع غزة، سامح السراج المسؤول عن ملف الأمن لدى المكتب السياسي واللجنة التنفيذية الحمساوية، سامي عودة، رئيس جهاز الأمن العام الحمساوي".

وكشف ادرعي ان "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت قبل ثلاثة أشهر بناءً على توجيه استخباراتي دقيق القيادين الثلاثة الذين اختبؤوا داخل مجمع تحت أرضي مبطن ومزود شمال قطاع غزة، والذي كان يتيح مكوث مسؤولي وعناصر القيادة والسيطرة للمنظمة فيه على مدار فترة زمنية طويلة. وأدار المجمع مسؤولو جهاز الأمن العام الحمساوي ليشكل مجمع مكوث خاص بأبرز قيادات سلطة الحكم الحمساوية وعلى رأسهم مشتهى".