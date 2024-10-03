حاكم بيلغورود: 4 قتلى و24 مصابًا جراء هجمات القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود الرّوسيّة المتاخمة للحدود الأوكرانيّة، مقتل 4 مدنيين وإصابة 24 آخرين، جرّاء هجمات شنّتها القوّات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكّد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أنّ "يوم أمس كان يومًا مروّعًا لمقاطعة بيلغورود بأكملها، حيث قُتل 4 أشخاص من المدنيّين، بسبب اعتداءات القوّات المسلّحة الأوكرانيّة، وأُصيب 24 مدنيًّا آخرون".
وفي وقت سابق هذا الصباح، أفادت الدّفاع الروسية بإسقاط 73 مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود خلال اللّيل.
وكانت قد أفادت وزارة الصّحة في بيلغورود مساء أمس، بأنّ 22 مدنيًّا، بينهم طفلان، أُصيبوا جرّاء الغارات الأوكرانيّة خلال يوم، ويبقى 7 من الجرحى في حالة خطيرة.
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