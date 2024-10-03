كامالا هاريس لشبكة سي بي إس: لا أتوقع إطلاقا دخول قوات أميركية للقتال إلى جانب إسرائيل

أشارت نائبة الرئيس الاميركي والمرشحة للرئاسة الاميركية كامالا هاريس، في حديث لشبكة سي بي إس، الى انه "لا أتوقع إطلاقا دخول قوات أميريكية للقتال إلى جانب إسرائيل"، مؤكدة انه "سأكون ثابتة في التزامي بقدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".

واضافت :"يجب التعامل مع إيران على محمل الجد بشأن تهديدها مصالح أميركا وحلفائنا في المنطقة".