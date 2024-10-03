أشارت نائبة الرئيس الاميركي والمرشحة للرئاسة الاميركية كامالا هاريس، في حديث لشبكة سي بي إس، الى انه "لا أتوقع إطلاقا دخول قوات أميريكية للقتال إلى جانب إسرائيل"، مؤكدة انه "سأكون ثابتة في التزامي بقدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".
واضافت :"يجب التعامل مع إيران على محمل الجد بشأن تهديدها مصالح أميركا وحلفائنا في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر كامالا هاريس لشبكة سي بي إس: لا أتوقع إطلاقا دخول قوات أميركية للقتال إلى جانب إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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