الجيش الإسرائيلي طالب سكان عدد من القرى الجنوبية بالتوجه إلى شمال نهر الأولي فورًا

وجه الجيش الاسرائيلي انذارا إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان وهي :"الخرايب, ارزي, زرارية, عدلون, أنصارية, مزرعة دير تقلا, مزرعة الواسطة, مزرعة جمجم, قصيبه, جبشيت, نبطية, مزرعة سيناي, دوير الشرقية, كفر رمان, نبطية الفوقا, منزلة, ,حبوش ,الحمصية, بيصرية, السكسكية, لوبية, كفر تبنيت, أرنون, زوطر الشرقية, زوطر الغربية".

وزعم الجيش الاسرائيلي ان "نشاطات حزب الله تجبر الجيش على العمل ضده بقوة وهو لا ينوي المساس بكم ولذلك من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورًا والتوجه الى شمال نهر الأولي فورا".

واعتبر أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".