الجزيرة: تفجير عبوتين ناسفتين في مجموعة إسرائيلية تسللت إلى محيط بلدة مارون الراس

افادت قناة "الجزيرة" عن "تفجير عبوتين ناسفتين في مجموعة إسرائيلية تسللت إلى محيط بلدة مارون الراس جنوبي لبنان"، مؤكدة "تراجع مجموعة مشاة وآليات إسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق بعد تسللها باتجاه بلدة مارون الراس".

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