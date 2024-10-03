الجيش الاسرائيلي يزعم استخدام حزب الله لمعبر المصنع بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان "حزب الله يستخدم معبر المصنع بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان". ودعا أدرعي الدولة اللبنانية الى إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى سوريا". واعلن انه "منذ استهداف محاور التهريب الحدودية عند الحدود السورية اللبنانية يوم الخميس الماضي أصبح معبر المصنع الحدودي المعبر الرئيسي الذي ينقل حزب الله من خلاله الوسائل القتالية حيث يعتبر معبر المصنع معبرًا مدنيًا يقع بين سوريا ولبنان ويخضع لسيطرة الدولة اللبنانية".

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