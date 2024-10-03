توجه وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، مُهددا المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، بالقول "أنت أصل كل المشكلات في منطقتنا لكن ذلك لن يستمر طويلاً".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشتات الإسرائيلي مُهددا المرشد الإيراني: أنت أصل كل المشكلات في منطقتنا لكن ذلك لن يستمر طويلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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