شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم معرض أثاث للأولى بالرعاية فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى وفي إطار حملة “إيد واحدة”، نظمت جمعية الأورمان معرضًا للأثاث فى محافظة البحيرة.

شمل المعرض، الذى يهدف إلى دعم الأولى بالرعاية، توزيع أثاث على 300 مواطن من مختلف القرى والمراكز في المحافظة.

وقد أقيم النشاط الاجتماعي في مناطق كوم تروجه والغيته وعزبة عبد الغني بمركز أبو المطامير، بالإضافة إلى قرى كفر زيادة وكفر غانم والقاطون والنجيلة ومحلة أحمد وزاوية البحر وشابور وسلامون وكفر غرين بمركز كوم حمادة.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، فضلا عن تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.