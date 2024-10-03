شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يهنيء مكاتب اللجان النوعية بالانعقاد الأخير بالفصل التشريعى الأول والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة لجميع الأعضاء الفائزون في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة نوعية، قائلا : "اتمني للجميع التوفيق في أداء مهامهم البرلمانية خلال الدور الأخير من الفصل التشريعي الأول ".

في الوقت ذاته، هنأ المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، هيئات مكاتب اللجان النوعية بالشيوخ مشيراً إلي أنه من المنتظر أن يستقبل المجلس أجندة تشريعية مزدحمة في الفترة المتبقية من عمره، الأمر الذي عقب عليه رئيس الشيوخ، بتأكيده أن الشكر موصول للحكومة معربا عن أمله في التعاون المثمر بين السلطتين لإنجاز ما يتطلع إليه أهل مصر.

ويتشكل المجلس من 14 لجنة برلمانية تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.

وتقضي المادة (39) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.