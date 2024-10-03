شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى رئيسا لبرلمانية مستقبل وطن تحت قبة الشيوخ .. ومحمد حلاوة نائبا له والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن اختيار حزب مستقبل وطن النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية تحت قبة المجلس، والنائب محمد نبيل حلاوة نائبا له، وذلك في ضوء إخطار رئيس الحزب للمجلس.

ومازح عبد الرازق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الخمس، أعضاء المجلس قائلا : "اخطرني أنا"، لاسيما وأن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هو رئيس حزب مستقبل وطن.

ويعلن رئيس المجلس بعد قليل نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التي أجريت اليوم، وتعد اللجان النوعية "مطبخ عمل المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية لمشروعات القوانين والدراسات والقضايا الهامة، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وتُجري الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية، البالغ عددها ( 14) لجنة برلمانية تضم : " لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.

وتقضي المادة (39) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.