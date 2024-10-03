شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد هيبة رئيسًا للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن اختيار

1) النائب محمد أحمد عبدالسلام هيبة رئيساً

2) النائب أبو الفتوح محمد عبدالسميع وكيلاً

3)النائب محمد مجدى فريد محمد وكيلاً

4) النائبة رشا إسحاق فهيم نصر أميناً للسر، وذلك عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول.

وتُجري الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية، البالغ عددها ( 14) لجنة برلمانية تضم : " لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.

وتقضي المادة (39) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.