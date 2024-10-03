شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمر رئيسًا للجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ عن فوز النائب حازم عمررئيسا للجنة بالتزكية.

كما فاز النائبين سماء سليمان عفت السادات علي مقعد الوكيل بالتزكية ، فيما فازت النائبة عايدة نصيف بأمانة السر، وذلك عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا اللجان النوعية لإجراء انتخابات هيئات المكاتب بعدما أعلن عن عدم تلقي أي اعتراضات من الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعد الموافقة على القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية.

وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ، هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية بواقع رئيس ووكيلين وأمينا للسر لكل لجنة.

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط تشكيل اللجان النوعية.