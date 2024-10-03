خدمة عامة في الصرف الصحي.. تخريج دفعة جديدة من "المكلفات" بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

احتفل قطاع الموارد البشرية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بتخرج مكلفات الخدمة العامة في إطار مبادرة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ منهجية التدريب العملي والعلمي التخصصي.

وتنفذ الشركة برنامج الخدمة العامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب خريجي الجامعات، وذلك في إطار مبادرة رئاسة الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويهدف تدريب مكلفات الخدمة العامة في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى فهم آلية العمل في مؤسسات الدولة، وإعطاء المكلفات الخبرة العملية، والتدريب المناسب، وإعداد كوادر قادرة على ممارسة المهارات الإدارية والقيادية والمتخصصة في المجالات المختلفة.

وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تؤهل المكلفات، وتدريبهن لسوق العمل، بما يضمن الاستفادة من مهاراتهن العملية والعلمية في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الشركة تقوم بتكليف المكلفات العمل في كافة المجالات الفنية والمالية والإدارية مع مراعاة المؤهل الدراسي، مؤكدًا أن فترة عملهن ستساهم في إكسابهن الخبرات والمهارات اللازمة، وتأهيلهن لخوض الحياة العملية.