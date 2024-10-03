بوحبيب: بناءً على توجيهات الحكومة "لن أعود إلى بيروت"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، الموجود حاليًا في الولايات المتحدة، أنه بناءً على تعليمات من الحكومة اللبنانية، لن يعود إلى بيروت، بل سيواصل عمله من الخارج من أجل تحقيق السلام.

وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية عقب مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بوحبيب: "أتحدث إليكم الآن من واشنطن. أدعو الله أن يأتي السلام، وأنا ملتزم بالعمل من أجل تحقيقه. لقد كلفتني حكومتي بهذه المهمة، لذا لن أعود إلى لبنان".

وأوضح بوحبيب أنه لا يستطيع المخاطرة بالبقاء في لبنان، خاصةً في ظل التهديدات الإسرائيلية المحتملة، مشيرًا إلى أنه إذا قامت إسرائيل بهجوم على مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، فإن ذلك سيجعله عالقًا.

تأتي هذه التصريحات بعد أن علقت السلطات اللبنانية العمليات في المطار لمدة ساعتين نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، في حين شنت إسرائيل ضربات في منطقة الليلكي القريبة من المطار.

وفي سياق متصل، ذكر بوحبيب أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا قبل أيام قليلة من اغتياله، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وافق أيضًا على البيان الذي أصدره الرئيسان الأمريكي، جو بايدن، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن وقف النار.

وصول طائرة روسية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى بيروت

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها صباح اليوم الخميس عن وصول طائرة خاصة من طراز "إيل-76" تحمل شحنة من المساعدات الإنسانية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتتضمن الشحنة التي تزن 33 طناً مجموعة من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى محطات كهرباء متنقلة بقدرة 80 كيلوواط. وأوضح البيان أن هذه العملية الإنسانية تمت بناءً على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبتكليف من وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف.

في هذا السياق، صرح السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، بأن وصول هذه الطائرة يعد حدثًا ذا دلالة خاصة، إذ تعتبر أول طائرة روسية تهبط في لبنان بعد فرض العقوبات الأمريكية. وأكد أن الطائرة "إيل-76" جاءت لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني على الرغم من التحديات والصعوبات الناتجة عن تلك العقوبات.

كما أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا تعي جيدًا الظروف التي يمر بها لبنان وسكانه، وهو ما دفعها إلى تقديم هذه المساعدة. وعبّر عن أمله في مواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية لتحسين الوضع الناتج عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتقديم الدعم اللازم للمدنيين.

وفي سياق متصل، كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أن عدد النازحين في البلاد تجاوز المليون و100 ألف شخص منذ التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد لبنان، مما يزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.