مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني إثر هجوم إسرائيلي على دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بمقتل أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة السورية دمشق قبل ثلاثة أيام ، وذكرت التقارير أن المستشار، الذي كان يعمل ضمن الدعم العسكري الإيراني في سوريا، توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال الهجوم.

ووفقًا لمصادر محلية، استهدفت الغارة الإسرائيلية مواقع في محيط دمشق، يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية تابعة لقوات إيرانية أو حلفائها. تأتي هذه الضربة ضمن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع تعزيز النفوذ الإيراني في سوريا، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة، موضحًا أن الضربات الجوية تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية والبنية التحتية لحزب الله في المنطقة.

الهجمات الإسرائيلية على سوريا تزايدت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك استهداف مواقع حساسة في جنوب لبنان، مما يعزز التكهنات بأن إسرائيل تسعى لتقييد تحركات إيران وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط. وسبق للجيش الإسرائيلي الإعلان عن استهداف عدة مواقع لحزب الله في لبنان، من بينها مراكز عسكرية ومخازن أسلحة. كما تحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرات مسيرة حاولت اختراق الحدود الشمالية، مما يشير إلى تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

يأتي هذا التصعيد بعد تقارير عن قصف مواقع إيرانية قرب دمشق ومناطق أخرى في لبنان، حيث تسعى إسرائيل لتقليص نفوذ إيران العسكري في سوريا ولبنان.

صحيفة لبنانية تكشف تفاصيل جديدة حول "كمائن حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن تفاصيل جديدة حول الكمين الذي نصبه مقاتلو حزب الله في بلدة العديسة جنوب لبنان ضد وحدة "إيغوز" التابعة للجيش الإسرائيلي خلال محاولتهم التسلل داخل الأراضي اللبنانية.

ووفقًا لمصادر نقلتها الصحيفة، فإن القوات الإسرائيلية نفذت يوم الثلاثاء مناورات استطلاعية على طول الحدود، بما في ذلك منطقة خلة المحافر، حيث دخلت 3 دبابات ميركافا إلى داخل الأراضي اللبنانية لمسافة تقل عن 100 متر. ورغم عدم رد حزب الله في البداية، قامت قواته بمراقبة التحركات الإسرائيلية وتحديد مسارات التوغل المتوقعة.

وأضافت المصادر أنه فجر أمس، تسللت وحدة "إيغوز" الإسرائيلية إلى خلة المحافر، إلا أنها كانت تحت مراقبة مقاتلي حزب الله. وعند وصولها إلى منطقة قريبة من الحدود، تعرضت لكمين كثيف من الرصاص والقذائف الصاروخية. ووفقًا للمصادر، تمكن مقاتلو حزب الله من الاشتباك مع القوات الإسرائيلية من مسافة قريبة، فيما سُمعت أصوات صراخ الجنود أثناء طلبهم المساعدة.

في الوقت نفسه، قصفت مجموعات أخرى من المقاومة مواقع العدو القريبة وخطوط الإمداد بقذائف مدفعية وصواريخ، مما دفع إسرائيل إلى إرسال مروحيات لتأمين غطاء جوي وإجلاء الجرحى والقتلى. استمر حزب الله في استهداف تجمعات القوات الإسرائيلية في مواقع متعددة تشمل الشوميرا، شتولا، كريات شمونة، زرعيت، وأفيفيم.

وأشارت الصحيفة إلى أن محاولة أخرى للتسلل قامت بها القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة مارون الراس، حيث كان مقاتلو حزب الله في انتظارهم. الاشتباكات هناك أدت إلى خسائر مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجهة، ما أدى إلى تدميرها وقتل وإصابة الجنود الذين كانوا بداخلها.

كما ذكرت الصحيفة أن حزب الله نصب كمائن أخرى في يارون وكفركلا، حيث استهدف المقاومون قوات إسرائيلية بعبوات ناسفة وأسلحة رشاشة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي آخر التطورات، اعترف الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء بمقتل 8 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان.