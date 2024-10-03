صحيفة لبنانية تكشف تفاصيل جديدة حول "كمائن حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن تفاصيل جديدة حول الكمين الذي نصبه مقاتلو حزب الله في بلدة العديسة جنوب لبنان ضد وحدة "إيغوز" التابعة للجيش الإسرائيلي خلال محاولتهم التسلل داخل الأراضي اللبنانية.

ووفقًا لمصادر نقلتها الصحيفة، فإن القوات الإسرائيلية نفذت يوم الثلاثاء مناورات استطلاعية على طول الحدود، بما في ذلك منطقة خلة المحافر، حيث دخلت 3 دبابات ميركافا إلى داخل الأراضي اللبنانية لمسافة تقل عن 100 متر. ورغم عدم رد حزب الله في البداية، قامت قواته بمراقبة التحركات الإسرائيلية وتحديد مسارات التوغل المتوقعة.

وأضافت المصادر أنه فجر أمس، تسللت وحدة "إيغوز" الإسرائيلية إلى خلة المحافر، إلا أنها كانت تحت مراقبة مقاتلي حزب الله. وعند وصولها إلى منطقة قريبة من الحدود، تعرضت لكمين كثيف من الرصاص والقذائف الصاروخية. ووفقًا للمصادر، تمكن مقاتلو حزب الله من الاشتباك مع القوات الإسرائيلية من مسافة قريبة، فيما سُمعت أصوات صراخ الجنود أثناء طلبهم المساعدة.

في الوقت نفسه، قصفت مجموعات أخرى من المقاومة مواقع العدو القريبة وخطوط الإمداد بقذائف مدفعية وصواريخ، مما دفع إسرائيل إلى إرسال مروحيات لتأمين غطاء جوي وإجلاء الجرحى والقتلى. استمر حزب الله في استهداف تجمعات القوات الإسرائيلية في مواقع متعددة تشمل الشوميرا، شتولا، كريات شمونة، زرعيت، وأفيفيم.

وأشارت الصحيفة إلى أن محاولة أخرى للتسلل قامت بها القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة مارون الراس، حيث كان مقاتلو حزب الله في انتظارهم. الاشتباكات هناك أدت إلى خسائر مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجهة، ما أدى إلى تدميرها وقتل وإصابة الجنود الذين كانوا بداخلها.

كما ذكرت الصحيفة أن حزب الله نصب كمائن أخرى في يارون وكفركلا، حيث استهدف المقاومون قوات إسرائيلية بعبوات ناسفة وأسلحة رشاشة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي آخر التطورات، اعترف الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء بمقتل 8 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان.

حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية عند الحدود اللبنانية والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 15 من مقاتلي الحزب

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الخميس، أنها تصدت لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند منطقة بوابة فاطمة الحدودية. وجاء في بيان حزب الله: "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة باستخدام قذائف المدفعية".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 15 من مقاتلي حزب الله خلال غارة جوية في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن المقاتلين كانوا داخل مبنى بلدية بنت جبيل.

كما أضاف الجيش الإسرائيلي في بيان سابق أنه رصد إطلاق 25 قذيفة من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى، مؤكدا أن بعضها سقط دون اعتراض