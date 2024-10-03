أستاذة سياسة بجامعة القاهرة : لا أؤيد سحب السفير المصري من إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - أشادت الدكتورة نيفين مسعد أستاذة النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالسياسة الخارجية المصرية.

وأضافت خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من القامات الفكرية، اليوم الأربعاء، أن السياسة الخارجية المصرية تتسم بالتوازن وضبط النفس والانحياز إلى الدول.

وأكملت: «رغم أننا نختلف مع النظام السياسي في سوريا وقفنا إلى جواره، ورغم وجود مشكلات مع السودان وقفنا إلى الجيش والدولة، فالسياسة الخارجية ملف مهم يُظهر مصر ذات خبرة وقدرة كبيرة».

وذكرت أن المنطقة في هذا التوقيت إزاء محاولة لتشكيل النظام الجديد، مستشهدة بما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول النظام الجديد للشرق الأوسط، وما أعلنته إيران بأن هذا النظام تحدده المقاومة.

وقالت إن مصر إزاء رؤيتين متصادمتين، معقبة: «نحن لسنا أصحاب مصلحة في النظام الذي تسيطر عليه إسرائيل أو الذي تفرض عليه إيران الهيمنة، ولكن علينا ضبط العلاقات بالطرفين».

ودعت إلى «إعادة هيكلة وصياغة العلاقة مع إسرائيل والتركيز على المستقبل»، قائلة إنها لا تؤيد سحب السفير المصري من تل أبيب.

وأشارت إلى أن «العلاقة مع إيران تسير بصورة جيدة وتتسم بأنها غير صدامية»، لافتة إلى أنها من المطالبين بعودة العلاقات الدبلوماسية مع طهران.