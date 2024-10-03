شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار عمر المختار صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، عن إبلاغ حزب المؤتمر للمجلس اختيار النائب الربان عمر المختار صميدة، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب .

وقال "عبدالرازق" إن رئيس حزب المؤتمر أخطره باختيار النائب الربان عمر المختار صميدة، ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب طارق رسلان، نائبا له.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب الممثلة تحت القبة بسرعة موافاة المجلس بممثلي هيئاتهم البرلمانية.

وكانت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد انطلقت أمس فى ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد، واستهلت أعمالها، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد و افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة.