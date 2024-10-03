الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرتين ورصد 25 قذيفة صاروخية على الجليل الأعلى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه اعترض مسيّرتين عبرتا الحدود اللبنانية باتجاه شواطئ نهاريا، وتم تحطيمهما في منطقة مفتوحة دون وقوع أضرار أو إصابات ، وذكر بيان الجيش أن المسيّرتين كانتا في طريقهما لتنفيذ هجوم محتمل قبل أن يتم التعامل معهما من قبل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.





في سياق متصل، أفاد الجيش بأنه تم رصد إطلاق 25 قذيفة صاروخية من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الأعلى خلال الساعة الأخيرة. وأضاف البيان أن بعض الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، بينما اعترضت منظومة “القبة الحديدية” عدداً آخر منها.





هذه التطورات تأتي وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل، في وقت تتزايد فيه المواجهات مع “حزب الله” المدعوم من إيران. وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن عدة عمليات استهدفت القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الضربات الجوية والصاروخية المتبادلة بين الطرفين.





كما تأتي هذه الأحداث في سياق تصعيد أوسع في المنطقة، حيث شهدت الأيام الماضية تصاعداً ملحوظاً في الهجمات الصاروخية من إيران و”حزب الله”، مستهدفة مواقع استراتيجية داخل إسرائيل. وقد سبق لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن أشارت إلى أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من العمليات العسكرية في الشمال، مما يزيد من المخاوف من اتساع رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.





معاريف: الهجوم الصاروخي الإيراني ألحق أضراراً جسيمة بقاعدة نيفاتيم الجوية في النقب





ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية في صحراء النقب قد ألحق أضراراً جسيمة بالقاعدة. وأفادت الصحيفة أن هذه الأضرار من المتوقع أن تؤثر سلباً على قدرة الدفاع الجوي الإسرائيلي، نظراً لأهمية هذه القاعدة الاستراتيجية في العمليات الجوية.





الهجوم الصاروخي الإيراني يأتي في سياق التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد اغتيال مسؤولين إيرانيين بارزين، مثل إسماعيل هنية في طهران وحسن نصر الله في بيروت. وكانت إسرائيل قد ردّت على الهجمات الصاروخية الإيرانية بشن غارات على مواقع إيرانية في سوريا ولبنان.





وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد على الجبهات الشمالية لإسرائيل، حيث يتواصل القتال بين القوات الإسرائيلية و”حزب الله” على الحدود اللبنانية، ما يزيد من الضغط على الدفاعات الإسرائيلية.





كما سبق وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن هذا التصعيد قد يفتح الباب أمام مزيد من الهجمات على منشآت استراتيجية أخرى في إسرائيل، خاصة مع تزايد الحديث عن إمكانية توسع دائرة الصراع لتشمل دولاً أخرى في المنطقة.