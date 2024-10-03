معاريف: الهجوم الصاروخي الإيراني ألحق أضرارًا جسيمة بقاعدة نيفاتيم الجوية

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية في صحراء النقب قد ألحق أضراراً جسيمة بالقاعدة ، وأفادت الصحيفة أن هذه الأضرار من المتوقع أن تؤثر سلباً على قدرة الدفاع الجوي الإسرائيلي، نظراً لأهمية هذه القاعدة الاستراتيجية في العمليات الجوية.





الهجوم الصاروخي الإيراني يأتي في سياق التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد اغتيال مسؤولين إيرانيين بارزين، مثل إسماعيل هنية في طهران وحسن نصر الله في بيروت. وكانت إسرائيل قد ردّت على الهجمات الصاروخية الإيرانية بشن غارات على مواقع إيرانية في سوريا ولبنان.





وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد على الجبهات الشمالية لإسرائيل، حيث يتواصل القتال بين القوات الإسرائيلية و”حزب الله” على الحدود اللبنانية، ما يزيد من الضغط على الدفاعات الإسرائيلية.





كما سبق وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن هذا التصعيد قد يفتح الباب أمام مزيد من الهجمات على منشآت استراتيجية أخرى في إسرائيل، خاصة مع تزايد الحديث عن إمكانية توسع دائرة الصراع لتشمل دولاً أخرى في المنطقة.





إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة وإصبع الجليل





أفادت القناة 12 الإسرائيلية ، اليوم ، بأنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة كريات شمونة وإصبع الجليل في شمال إسرائيل. وأكدت القناة أن بعض الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات شمال إسرائيل لتحذير السكان من الهجمات الصاروخية.





هذا التصعيد يأتي في سياق التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بعد سلسلة من الضربات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” في الأسابيع الأخيرة. وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق تفعيل صفارات الإنذار في مناطق الجليل بسبب مخاوف من استمرار الهجمات الصاروخية من لبنان.





يُذكر أن الأوضاع في جنوب لبنان تشهد تصاعدًا كبيرًا بعد تدخل “حزب الله” في الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، واستهدافه للمواقع العسكرية الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، تسعى الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، للتوصل إلى هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار، خاصة بعد تكثيف الجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع في لبنان وغزة.