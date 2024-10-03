كوريا الجنوبية وأمريكا تنهيان مناورات مشتركة في البحر الشرقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية اليوم، انتهاء المناورات البحرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في البحر الشرقي، التي تهدف لتعزيز إمكانية أداء العمليات بصورة مشتركة.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء ، أن القوات البحرية للدولتين خاضتا تدريبات لمدة يومين منذ أمس، في المياه قبالة بوهانج، على بعد 270 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة سول، بمشاركة أربع سفن بحرية.

وقال قائد السرب البرمائي 53 بالبحرية الكورية الجنوبية، الكابتن كيم كيونج: “سوف تعزز القوات البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية قدراتنا على القيام بعمليات مشتركة وإمكانية أداء العمليات”.

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