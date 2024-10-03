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كوريا الجنوبية وأمريكا تنهيان مناورات مشتركة في البحر الشرقي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية اليوم، انتهاء المناورات البحرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في البحر الشرقي، التي تهدف لتعزيز إمكانية أداء العمليات بصورة مشتركة.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء ، أن القوات البحرية للدولتين خاضتا تدريبات لمدة يومين منذ أمس، في المياه قبالة بوهانج، على بعد 270 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة سول، بمشاركة أربع سفن بحرية.

وقال قائد السرب البرمائي 53 بالبحرية الكورية الجنوبية، الكابتن كيم كيونج: “سوف تعزز القوات البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية قدراتنا على القيام بعمليات مشتركة وإمكانية أداء العمليات”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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