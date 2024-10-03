انخفاض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 49,38 في المئة في أيلول

انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 49,38 في المئة في أيلول، بعدما وصل إلى 52 في المئة في آب، كما أظهرت بيانات رسمية الخميس.
من جهة ثانية، ارتفع التضخم بنسبة 2,97 في المئة على أساس شهري في أيلول، وفق ما ذكر معهد الإحصاء التركي.
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