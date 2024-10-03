سلطة الطيران المدني الإيرانية رفعت القيود على حركة الطيران

اعلنت سلطة الطيران المدني الإيرانية رفع القيود على حركة الطيران.

وكانت قد افادت وسائل اعلام ايرانية، عن "استئناف الرحلات الداخلية في مطار مهر آباد بالعاصمة طهران".

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون، تأكيده أن "مجلس الحرب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هجوم إيران وهو يدرس خيارات الرد"، مشددا على ان "الرد الإسرائيلي سيحدث قريبا وسيكون قويا ومؤلما للغاية".

وذكر أن "الإيرانيين يعرفون قدراتنا في الوصول إلى أي وجهة بالشرق الأوسط، وأمر الرد على الهجوم الإيراني متروك لنا لنقرر طبيعته وما نستهدف فيه"، معتبرا ان "إسرائيل لا تريد رؤية تصعيد أو حرب لكنها ستنتقم من إيران"، مؤكدا أننا "سنرد بشكل محسوب لأننا لا نريد حربا شاملة مع إيران وهي الأخرى حربا شاملة معنا".