الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرتَين عبرتا لبنان أمام شواطئ نهاريا وتحطمتا بمنطقة مفتوحة

أعلن الجيش الإسرائيلي "اعتراض مسيّرتَين عبرتا الأراضي اللّبنانيّة أمام شواطئ نهاريا، وتحطّمتا في منطقة مفتوحة"، مشيرًا إلى "رصد 25 قذيفة صاروخيّة أُطلقت في السّاعة الأخيرة على منطقة الجليل الأعلى".

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