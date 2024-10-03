بلينكن: زدنا الضغوط الدبلوماسية وعززنا قوتنا العسكرية لردع وتقييد طهران وبيونغ يانغ

اشار رئيس الوزراء الاميركي انتوني بلينكن في مقال بـ"فورن أفيرز"، الى أننا "زدنا الضغوط الدبلوماسية وعززنا قوتنا العسكرية لردع وتقييد طهران وبيونغ يانغ"، كاشفا أن "خروج إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي كان سببا في تحرير برنامج طهران النووي".

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