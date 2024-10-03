ميقاتي التقى منصوري: سأطلب ملاحقة المتلاعبين بتطبيقات توهم بوجود بلبلة بسعر الصرف

أثنى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في السّراي الحكومي، حيث تمّ البحث في الأوضاع الماليّة والنّقديّة، على "السّياسة النّقديّة الحكيمة الّتي جرى اعتمادها، والّتي أثمرت استقرارًا نقديًّا ثابتًا، وزيادةً في احتياطات المصرف المركزي".

ولفت إلى "أنّه سيطلب من القضاء والقوى الأمنيّة، ملاحقة كلّ مصدّري الشّائعات أو التّلاعب بتطبيقات تحاول أن توهم بوجود بلبلة في سعر الصرف".

من جهته، أشار منصوري خلال الاجتماع، إلى أنّ "التّعاون الكامل مع الحكومة ووزارة المال خصوصًا، أدّى إلى إرساء استقرار نقدي، إذ حافظت الليرة اللبنانيّة على ثباتها، على رغم كلّ الأوضاع المعقّدة الّتي مرّ بها لبنان خلال الفترة المنصرمة".