مؤسسة مياه الشمال طالبت المتخلفين بدفع البدلات والرسوم

طالبت مؤسسة مياه لبنان الشمالي، في بيان، المشتركين المتخلفين عن دفع البدلات والرسوم عن العام 2024، بتسديد ما يتوجب عليهم للجباة أو لصناديق المؤسسة في كل مصالح ودوائر الإستثمار، أو عبر أي مركز لشركة OMT، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية( سيتم نشره يوم الخميس بتاريخ 10-10-2024)".

وأعلنت انه "بعد انتهاء هذه المهلة ستقوم المؤسسة بتغريم كل مشترك متخلف عن الدفع مبلغ يعادل 2% شهريا من المبلغ المتوجب عليه، وقطع المياه عنه، ولا تعاد إلا بعد تسديد كل الرسوم والبدلات وغرامة التأخير، إضافة إلى بدلات قطع وفتح المياه. وفي حال الإستمرار بعدم الدفع يلغى الإشتراك حكماً في نهاية العام 2025 وتحتفظ المؤسسة بحقها في ملاحقة المشتركين حتى تحصيل مستحقاتها منهم بما فيها الغرامات وفقا للأنظمة المعمول بها".

وختمت:"يعتبر هذا الانذار بمثابة تبليغ شخصي".