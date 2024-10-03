سي إن إن عن وزير الخارجية: نصرالله وافق على وقف إطلاق النار وأُبلغنا بموافقة إسرائيل ثم اغتالوه

اشار وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، الى أن "الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما قبل أيام قليلة على مقتله من قبل إسرائيل"، لافتا الى أننا "وافقنا تماما، وافق لبنان على وقف إطلاق النار ولكن بالتشاور مع حزب الله، وتشاور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع حزب الله وأبلغنا الأميركيين والفرنسيين بما حدث".

واوضح في حديث لشبكة CNN، أنهم "أخبرونا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق أيضًا على البيان الذي أصدره الرئيسان الاميركي والفرنسي، جو بايدن وايمانيول وماكرون"، مضيفا أنه "كان من المقرر أن يذهب كبير مستشاري البيت الأبيض أموس هوكشتاين إلى لبنان للتفاوض على وقف إطلاق النار".

وردًا على سؤال حول تضاؤل ​​نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، قال بوحبيب إن واشنطن "مهمة دائما، ولا أعتقد أن لدينا بديلا، نحن بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة. سواء حصلنا عليها أم لا، فنحن لسنا متأكدين بعد، لكن الولايات المتحدة مهمة للغاية وحيوية لحدوث وقف إطلاق النار".