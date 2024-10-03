راعي بلدة رميش: متمسّكون بأرضنا رغم الحصار وسقوط الشهداء

لفت راعي بلدة رميش الأب نجيب العميل، الى الوضع الحساس الذي تعيشه بلدة عين ابل في ظل دائرة النار المحيطة بها، والى حالة القلق والخوف التي يعيشها الأهالي بعد تلقيهم اتصالات تطالبهم بإخلاء البلدة وبعد سقوط ثلاثة شهداء نتيجة استهداف مبنى بصاروخ. وأكّد ان الأهالي متمسكون بأرضهم وعازمون على عدم التخلي عنها. كما أنهم يثقون تماماً بكهنتهم ورؤساء البلديات والمخاتير، الذين يسعون لبقاء الأهالي في البلدة مهما كانت الظروف، باستثناء بعض الأفراد الذين غادروا إلى بيروت لتلقي العلاج برفقة الجيش اللبناني نتيجة أوضاعهم الصحية.

وأشار في حديث إذاعي، الى إيمان الأهالي في البلدات الثلاث: عين إبل، دبل، ورميش بالسلام وبضرورة الحفاظ على ارضهم والتمسّك بها، ولفت الى ان هذه البلدات الثلاث تشكل قرية واحدة لقرب البيوت واتصالها ببعضها البعض، والى علاقات الود التي تربط بين الأهالي سكان القرى المجاورة على أمل ان يعود الوضع في لبنان الى ما كما عليه.

وأوضح العميل ان أهالي هذه البلدات استجابوا لدعوته في رفع الرايات البيضاء على الأسطح كرمز للسلام. بالإضافة إلى ذلك، أشار الى ان قدرة البلدات على الصمود تمتد لثلاثة أسابيع من حيث التموين الى جانب الدعم المقدم من جهات دينية وجمعيات إنسانية مثل كاريتاس، فرسان مالطا، والصليب الأحمر، وغيرها من الجمعيات بما يساعد على تأمين الاحتياجات الأساسية.