مكتب باسيل نفى طرح أسماء للرئاسة أو تصنيفات للمرشحين: يصرّ على مرشح جامع

لفت المكتب الإعلامي لرئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، إلى أنّ "أحد المواقع الإلكترونيّة أورد صباح اليوم، معطيات مغلوطة عن التّحرّك الّذي يضطلع به راهنًا رئيس التّيّار".

وأوضح في بيان، أنّ "صحيح أنّ "التّيّار" ورئيسه يجريان اتصالات بكلّ القوى السّياسيّة، ولكن غير صحيح أنّهما يطرحان أسماء للرّئاسة أو يطلبان أسماء، أو حتّى يطرحان تصنيفات للمرشّحين، بل بالعكس يصرّ رئيس "التّيّار" على طرح مبدأ أن يكون المرشّح للرّئاسة جامعًا لكلّ اللّبنانيّين".