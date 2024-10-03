شكرا لقرائتكم خبر عن جهود متواصلة للتحالف الوطنى فى تقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده في تقديم خدماته للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات ولعل من الملفات التي يعتبرها التحالف الوطنى أولوية هو الرعاية الصحية وذلك منذ إنطلاقه وحتى وقتنا هذا يتسابق من أجل تقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة لكافة الأسر الأكثر استحقاقا بالمجان.

وفى خلال الساعات الماضية قامت مؤسسة الجارحي باستكمال المرحلة الثانية من عمليات استئصال اللوزتين بمستشفى رواد الطب التخصصي بمحافظة الفيوم ووصل عدد العمليات حتى الآن إلى 50 عملية مجانية.

وتأتي هذه العمليات في إطار التزام مؤسسة الجارحي بتقديم الرعاية الصحية المجانية وتحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية وقد تم تجهيز مستشفى رواد الطب التخصصي بأحدث المعدات الطبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.



فيما قامت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي بإعداد وجبات ساخنة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم إعداد أكثر من 350 وجبة متكاملة العناصر الغذائية من بروتين وخضروات وفاكهة وكربوهيدرات وتجهيزها في مقر المؤسسة وبعد ذلك يتم توزيعها للأسر الأولى بالرعاية في نطاق محافظة الجيزة ودور الرعاية ومستشفيات غسيل الكلى والذين يتم اعداد وجبات خاصة بهم يراعى فيه نسب الملح والبهارات ويتم التوزيع وفقًا لقاعدة بيانات معدة مسبقًا بالتعاون مع التحالف الوطني لمراعاة عدم ازدواجية المنفعة.



كما نفذت جمعية الأورمان سلسلة من الأنشطة الصحية والاجتماعية في عدة محافظات مصرية، بهدف دعم المجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي محافظة المنوفية، نظمت الجمعية قافلة طبية يوم 25 سبتمبر 2024، استفاد منها 250 مواطن من قرى كفردواد والخماس/السادات، وقرية الخماسين/منوف، وقرية سملاى/سنتريس/أشمون، قدمت القافلة خدمات طبية متنوعة للمحتاجين، مما ساهم في تحسين الحالة الصحية للعديد من الأسر.



كما نظمت الجمعية قافلة طبية أخرى في محافظة كفر الشيخ، استفاد منها 250 مواطن من قرى مراكز الحامول وفوه، وقدمت القافلة خدمات طبية شاملة، مما ساعد في تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمجتمع المحلي.



وفي محافظة الفيوم، نظمت الجمعية قافلة طبية ثالثة يوم 25 سبتمبر 2024، استفاد منها 2

80 مواطن من قرى قلهانه - دفنو، السلام - مركز إطسا، وقرية أبو كساه - مركز أبشواي. قدمت القافلة خدمات طبية متكاملة، مما ساهم في تحسين الحالة الصحية للمواطنين.



اما في محافظة الشرقية، أقامت الجمعية معرض أثاث، استفاد منه 530 شخص من قرى أولاد موسى، أم زامل، أبو سليم، أبو عمارة، والحصوة، هدف المعرض إلى توفير الأثاث الضروري للأسر المحتاجة، مما يعزز من مستوى معيشتهم ويخفف من أعبائهم الاقتصادية.



وتأتي هذه الانشطة ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.