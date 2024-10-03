شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب.. "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور جنفى جبالى، على تشكيل هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بمجلس النواب لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك بعد إجراء الانتخابات اليوم الأربعاء، ولم تشهد تشكيلات اللجان النوعية أى تغيير سوى فى لجنتى الشئؤن الاقتصادية والشباب حيث تم تغيير الوكيل وأمين السر بلجنة الشئؤن الاقتصادية، كما تم تغيير أمين سر بلجنة الشباب.