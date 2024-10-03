شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بدراوى: على الجميع عدم نقل المعلومات دون التأكد من صحتها والانتقاد بإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

علق المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، على اللقاء الذى جمعه وعدد من القامات الفكرية بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، قائلا:"مبادرة إيجابية جميلة من رئيس الوزراء لمعرفة الحقائق، ويجب تكرارها بأشكال مختلفة، لأن المتواجدين كتاب ومؤثرين فى الرأى العام".

وأضاف حسام بدراوى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المتواجدين أدلوا بدلوهم ورئيس الوزراء استمع إلينا بجدية، لافتا إلى أن مصر القوية خارجيا هى مصر القوية داخليا، والقوى الداخلية قوى معنوية وثقة فى الحكومة والدولة، لأن المجتمع المصرى يحمل جينات حضارية، لكن غياب الحقائق يفتح المجالات للشائعات.

وأشار حسام بدراوى إلى أن الغزو الفكرى قد يكون أقوى من الغزو العسكرى، ويجب على الجميع عدم نقل المعلومات دون أن يتأكد من صحتها، وعدم استخدام السوشيال ميديا لذلك، لانه بذلك ينقل طاقة سلبية، كما علينا المحافظة على تماسك المجتمع.

وشدد حسام البدراوى على أنه يجب على من ينتقد أن ينتقد بإيجابية ويقترح البدائل، وعلينا أن نذكر الجيد وندعمه، لافتا إلى أن استقبال مصر لسودانيين وعراقيين وسوريين ومن كل الدول يؤكد قيمة مصر، وهى تستوعب وقوتها الناعمة فى قدرتها على خلق مسار إيجابى سواء بالرياضة والفن والثقافة.

وأوضح بدراوى أن التحدى الاقتصادى هو تطبيق السياسات المطروحة لأن السياسات جيدة لكن التطبيق هو العائق، وجزء منه مرتبط بانتقال المعلومات والعوائق البيروقراطية، وعلى الحكومة إقناع المجتمع بالسياسات الجديدة والتواصل مع الناس.