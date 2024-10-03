تايوان..استعدادات لإعصار كراثون وتستمر في إلغاء الرحلات الجوية والسكك الحديدية لليوم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - قامت تايوان اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024، بالاستعداد لوصول الإعصار كراثون، مع استمرار إغلاق الجزيرة لليوم الثاني على التوالي، وإلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق الأسواق المالية تجنبًا للخسائر.

ووفق لوكالة "رويترز"، من المتوقع أن يضرب إعصار كراثون الجزيرة كإعصار من الفئة الثانية أضعف بكثير مما واجهته مدينة كاوهسيونج الساحلية الكبرى في جنوب غرب البلاد، ومع ذلك، لا تزال الحكومة تحذر من هطول أمطار غزيرة وعواصف عارمة تتزامن مع ارتفاع المد.

يذكر أن تايوان تتعرض بانتظام للأعاصير التي تضرب عادة الساحل الشرقي الجبلي، ولكن هذا الإعصار سيضرب السهول الغربية المكتظة بالسكان في الجزيرة.

ومن جانبها أعلنت إدارة الإطفاء عن وفاة شخصين مع اقتراب الإعصار كراثون الذي جلب معه أمطارًا غزيرة عبر الجزيرة، ووقعت الحالتان على الساحل الشرقي الجبلي ذي الكثافة السكانية المنخفضة، حيث سقط رجل أثناء تقليم شجرة ورجل آخر اصطدمت مركبته بصخرة سقطت من الإعصار.

إعصار كراثون في تايوان..إلغاء جميع الرحلات الجوية وغلق الأسواق المالية والسكك الحديدية

ومن المتوقع أن يتقدم الإعصار ببطء عبر السهول الغربية المسطحة في تايوان، ثم يضعف أكثر ليتحول إلى منخفض استوائي بحلول غدا الجمعة قبل أن يصل إلى العاصمة تايبيه.

ولاستمرار الاجراءات الاحترازية تم إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية لليوم الثاني، بالإضافة إلى 236 رحلة دولية، وتم تعليق خدمات خط السكك الحديدية عالي السرعة من الشمال إلى الجنوب من وسط تايوان إلى جنوبها حتى وقت مبكر من المساء، كما أغلقت الأسواق المالية في تايوان أيضًا لليوم الثاني أيضًا.

وتضرب الأعاصير عادة الساحل الشرقي لتايوان المواجه للمحيط الهادئ، لكن إعصار كراثون غير عادي لأنه سيضرب الساحل الغربي بشكل مباشرة

أما في مدينة كاوهسيونج، فتلقى السكان التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، بعد الفجر بقليل تحذيرات عبر الرسائل النصية تحثهم على البحث عن مأوى من هبات رياح تتجاوز سرعتها 160 كيلومترا في الساعة (100 ميل في الساعة).

وكانت حكومة كاوهسيونج حذرة بشكل خاص في استعداداتها نظراً لأن آخر مرة ضربتها مثل هذه العاصفة كانت في عام 1977، عندما أدى إعصار ثيلما إلى مقتل 37 شخصاً وتدمير المدينة.