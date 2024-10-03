غارات استهدفت قرى ومدنًا في صور وبنت جبيل ليلاً وصباحًا

أفادj "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن "موجة جديدة من الاعتداءات الاسرائيلية على قرى ومدن قضائي صور وبنت جبيل عند منتصف الليل الفائت حتى صباح اليوم حيث اغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدتي طورا والعباسية، وتعرضت بلدات يارين والبستان وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب لقصف مدفعي معادي استمر لاكثر من نصف ساعة.

وجدّد الطيران الحربي غاراته على مدينة بنت جبيل وأطراف بلدة رامية في القطاع الاوسط. ولم يغب الطيران الاستطلاعي المعادي والمسّير من سماء المنطقة وصولا حتى مشارف مدينة صور واطلق العدو طوال الليل الفائت القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط".

واشارت الى ان "ادارة وحدة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور دفنت حتى اليوم 20 جثماناً كوديعة في مدينة صور". وأكد رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال هذا الأمر مشيرًا الى "وجود جثمانين لشخصين من الجنسية الأثيوبية وسبعة جثامين مجهولة الهوية، في انتظار إجراء فحوصات DNA لهم للتعرف عليهم".