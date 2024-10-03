عكاظ: أميركا تتعامل مع الحرب كفريق فيها ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً وقتامة

أشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي مكان في المنطقة، والوصول بمنطق نتانياهو يعني عملياً قذف أطنان القنابل التي تحيل كل شيء فوق الأرض المستهدفة إلى بقايا حياة سابقة وأحياء سابقين.

ولفت إلى أنه "قرابة عام وهي تمارس الإبادة في غزة دون توقف، ولكي يصبح ملف قضيتها ثانوياً ومنسياً، استدارت إسرائيل إلى لبنان وقررت استعراض قوتها، قصف جنوني عنيف على لبنان ما زال مستمراً، اصطياد كوادر حزب الله انتهاءً بالمفاجأة الكبرى بتصفية زعيم الحزب حسن نصرالله، عشرات آلاف النازحين من مدن وقرى الجنوب في رحلة تيه لا يعرفون متى تنتهي، ثم تأتي إيران في وقت حساس لتطلق مجموعة صواريخ على إسرائيل وهي في أشد درجات انفعالها، مجرد تسجيل موقف متأخر لم يسفر عن نتيجة مؤذية لإسرائيل، لكنه استفزها وجعل نتانياهو يؤكد بشكل علني أن إسرائيل ستقرر موعد وكيفية الرد على طهران".

وأوضحت أنه "قد يكون الرد باستهداف مواقع جديدة لأذرع إيران الأخرى، لكن سيكون الأمر مختلفاً في خطورته لو ذهبت إسرائيل مباشرةً إلى إيران واستهدفت مواقع استراتيجية فيها، خصوصاً المنشآت النووية".

ورأت أن أميركا "ما زالت تعتبر إسرائيل في حالة دفاع عن نفسها، دعمتها كليّاً في اجتياح غزة بالعدة والعتاد والموقف السياسي، وأيدتها في القصف العنيف على لبنان، وأعلنت تضامنها معها في حق الرد على إيران، أي أنها بدلاً من أن تتصرف كدولة عظمى في المجتمع الدولي بإمكانها التدخل الفعال لتهدئة الأوضاع وعدم اتساع رقعة الحرب، فإنها تتعامل كطرف فيها، وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً وقتامة".