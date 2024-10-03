المتحدث باسم الأمم المتحدة: إعلان إسرائيل غوتيريش شخصًا غير مرغوب فيه قرار سياسي

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن "إعلان إسرائيل أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش شخص غير مرغوب فيه قرار سياسي واستمرار للهجمات ضد موظفي المنظمة الأممية".

وخلال الإيجاز الصحافي اليومي أعرب دوغاريك عن ترحيبه ب"دعم أعضاء مجلس الأمن الدولي لغوتيريش"، لافتا إلى أن "دولا أخرى اتخذت قرارات مماثلة في حق موظفين آخرين في الامم المتحدة، مضيفا: "كما أعربنا سابقا، لا نعتقد أن هذا الوضع يمكن تطبيقه على موظفينا".

وأكد دوغاريك أنه "لم يسبق وأن صادف بيانا مماثلا خلال حياته المهنية التي استمرت 24 عاما".