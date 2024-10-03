إعلام إسرائيلي: حزب الله يُخطط لتشييع جثمان حسن نصرالله الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن تقارير، أن حزب الله يُخطط لتشييع جثمان الأمين العام للحزب حسن نصرالله يوم الجمعة، بحسب العربية.

ولم يتحدث الحزب بشكل رسمي عن موعد تشييع نصرالله، الذي اغتيل يومَ الجمعة الماضية، بعد غارات إسرائيلية على مقره تحت الأرض في الضاحية الجنوبية.

وقتل نصرالله في سلسلة غارات شنتها إسرائيل على عدة مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وتم تأكيد وفاته السبت.

وأصدر حزب الله بيانا لم يذكر فيه كيف قتل أو موعد جنازته، إذ أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي لثلاثة أيام.

وبعدها، تم انتشال جثة الأمين العام لحزب الله من موقع الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أودت بحياته.

وأشارت المصادر إلى أن الجثة سليمة، حيث قالت إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.

وتقرر إرجاء تشييع حسن نصر الله من الاثنين إلى موعد غير محدد.