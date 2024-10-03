محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3-10-2024، على كافة المحافظات في أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد استمرار الإنخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الخميس 3-10-2024، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، حار نهار على أغلب الأنحاء، إذ تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد نهارًا مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

وبحسب الهيئة، فإن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3-10-2024، جاءت كالآتي:

- القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22.

- الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22.

- مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 23.

- سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22.

- قنا العظمى 35 درجة والصغرى 23.

- أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24.