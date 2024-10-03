الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وام)

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لـ «التحالف الدولي ضد تنظيم داعش» الذي انعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، وترأس وفد الدولة المشارك سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.

وناقش الاجتماع الجهود الدولية لمواجهة تهديدات تنظيم داعش المتزايدة، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراعات، مع التركيز على المخاطر الأمنية والتحديات الإنسانية.

كما تطرق المشاركون إلى سبل تعزيز التعاون الدولي لضمان استدامة المكاسب المتحققة في مكافحة التنظيم الإرهابي، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة.

وأكد الشامسي، في كلمته خلال الاجتماع، التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى الدور الفاعل الذي تقوم به الدولة من خلال مشاركتها في مجموعات العمل المختلفة ضمن التحالف، بما في ذلك مجموعة الاتصال ومجموعة الاستقرار.

كما شدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تغذي الإرهاب، موضحاً أن الحلول المستدامة تتطلب تعاوناً دولياً شاملاً يشمل التنمية والمساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة، ورفع الوعي لدى الشباب.

وفي ختام الاجتماع، جدد التحالف التزامه بتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة من عمل هذا التنظيم والجماعات الإرهابية.