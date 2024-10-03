وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، أن تجربة ندوات "أرواح في المدينة" مبهرة، وفى كل مرة أحضر عرضا لأرواح في المدينة أنبهر بكم الجهد المبذول لجمع المادة وتقديمها بشكل جميل.

وأضاف "حلمى" خلال كلمته فى ندوة بعنوان تجربة ندوات "أرواح في المدينة" بين الصحافة والثقافة وحفظ الذاكرة الوطنية، ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، أن هذا العمل نحتاج إليه لأن هويتنا تم العبث فيها على مر العصور ونحن فى أمس الحاجة لمثل مشروع أرواح فى المدينة لحفظ الذاكرة الوطنية.

وشارك في الندوة الكاتب الصحفي محمود التميمي المشرف على مشروع حفظ الذاكرة الوطنية "القاهرة عنواني"، وسلسلة ندوات "أرواح في المدينة"، ودكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، والمعماري الكبير عصام صفي الدين، والدكتور محمد الخطيب استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، الدكتور شكري مجاهد أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس، ودكتور محمد حسن عبد الحافظ خبير التراث الثقافي غير المادي بمعهد الشارقة للتراث.

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